Un architetto è stato assolto dall'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una quattordicenne, nonostante le accuse di atti sadomaso. Il pubblico ministero ha dichiarato che, sebbene moralmente riprovevoli, gli atti non configurano un reato. La vicenda ha suscitato attenzione sulla differenza tra condotta eticamente discutibile e reato penale, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata delle normative in materia.

Cremona, 14 gennaio 206 – Le accuse erano molto pesanti, aver consumato due rapporti sadomaso con una ragazza di 14 anni. A salvarlo, però, la dimostrazione che quegli incontri organizzati in un motel – seppure in un contesto segnato da enormi dubbi sulla moralità dell’accaduto – fossero del tutto consenzienti. I fatti contestati. Un architetto di 65 anni, ex funzionario di un Comune di un paese del centro Italia, è stato assolto dalle accuse (l’ipotesi di reato era atti sessuali con minorenne) perché il fatto non sussiste nel processo di primo grado, celebrato in tribunale a Cremona. A chiedere il proscioglimento da ogni addebito è stato lo stesso pm che ha retto l’accusa in dibattimento, Andrea Figoni, che ha così spiegato le sue motivazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapporti sessuali con una quattordicenne, assolto architetto. Il pm: “Moralmente riprovevole, ma il reato non c’è”

