Rapina un uomo e lo getta nel Naviglio poi estorce denaro a un avvocato | arrestato marocchino

Un uomo di 30 anni, originario del Marocco, è stato arrestato per aver commesso una rapina e aver gettato una vittima nel Naviglio. Recentemente, lo stesso soggetto è stato accusato di estorsione nei confronti di un avvocato. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire il suo coinvolgimento in questi reati.

Una persona capace di violenze brutali. Ha 30 anni ed è originario del Marocco. L'ultima accusa nei suoi confronti è quella di estorsione. Tanto che il giudice per le indagini preliminari ha deciso di tenerlo in carcere in attesa del processo.

