Rapina nel supermercato a Melito c'è un arresto | ha solo 15 anni

Nella giornata di ieri a Melito è avvenuta una rapina presso un supermercato, conclusasi con l’arresto di un minorenne di 15 anni. L’individuo è stato identificato e successivamente collocato in una comunità. L’operazione fa parte di un’indagine in corso volta a garantire la sicurezza nel territorio e a contrastare comportamenti illeciti tra i minori.

Giugliano, rapina in un supermercato: arrestato un 15enne - I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP ... msn.com

Giugliano, baby rapinatore in azione: a 15 anni assalta supermercato. Incastrato dalle telecamere - Il 2 dicembre a Melito di Napoli, due individui in scooter hanno rapinato un supermercato sulla Strada Provinciale. cronachedellacampania.it

