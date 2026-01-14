Rapina in casa ladro accoltellato dal proprietario muore al Pronto soccorso E i familiari scardinano la porta dell’ospedale

Un episodio di rapina avvenuto questa mattina in un appartamento si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. Il proprietario, in difesa della propria abitazione, ha ferito gravemente il ladro, un uomo di 37 anni, che è morto durante il trasporto in ospedale. I familiari del ladro hanno poi scardinato la porta dell’ospedale, suscitando ulteriori tensioni.

Una rapina in appartamento alle 11 del mattino, il ladro 37enne accoltellato dal proprietario di casa, la fuga in pronto soccorso e il decesso. Infine “l’assalto” di amici e familiari del defunto in ospedale, scardinando la porta d’ingresso. È accaduto nel paese di Lonate Pozzolo in provincia di Varese, la culla della Lega. Non poteva mancare il commento di Matteo Salvini sulla piattaforma X, per difendere il proprietario di casa e vittima del furto: “Solidarietà a chi è stato aggredito in casa sua e si è difeso!”. Il furto e la colluttazione. I ladri non si sarebbero accorti della presenza del proprietario perché dormiva dopo il turno di notte, dunque non avrebbe risposto al citofono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

