Ranieri bordata a Raspadori | Non ha mai voluto

Ranieri ha commentato la situazione di Raspadori, affermando che il giocatore non ha mai manifestato interesse a trasferirsi. Nel frattempo, la giornata di mercato si è conclusa positivamente per la Roma, che ha ufficializzato l’acquisto di Robinio Vaz. Un passo importante per il club, che continua a rafforzare la rosa in vista della stagione.

. Grande giornata di mercato per la  Roma, che  chiude Robinio Vaz. Sfumato definitivamente  Giacomo Raspadori, con le dure parole di  Claudio Ranieri  nel pre-partita di  Roma-Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ai microfoni di  Sportmediaset,  il senior advisor del club giallorosso ha chiuso la questione senza usare mezzi termini.. Ranieri duro su Raspadori: “Non era interessato”. “Non vorrei parlare di mercato, ma Raspadori lo seguivamo anche se avevamo altre scelte. Quando poi si è capito che non era interessato alla nostra chiamata. 🔗 Leggi su Parlami.eu

