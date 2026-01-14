Ranieri bordata a Raspadori | Non ha mai voluto

Ranieri ha commentato la situazione di Raspadori, affermando che il giocatore non ha mai manifestato interesse a trasferirsi. Nel frattempo, la giornata di mercato si è conclusa positivamente per la Roma, che ha ufficializzato l’acquisto di Robinio Vaz. Un passo importante per il club, che continua a rafforzare la rosa in vista della stagione.

. Grande giornata di mercato per la Roma, che chiude Robinio Vaz. Sfumato definitivamente Giacomo Raspadori, con le dure parole di Claudio Ranieri nel pre-partita di Roma-Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ai microfoni di Sportmediaset, il senior advisor del club giallorosso ha chiuso la questione senza usare mezzi termini.. Ranieri duro su Raspadori: “Non era interessato”. “Non vorrei parlare di mercato, ma Raspadori lo seguivamo anche se avevamo altre scelte. Quando poi si è capito che non era interessato alla nostra chiamata. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Ranieri, bordata a Raspadori: “Non ha mai voluto” Leggi anche: Ranieri fa il punto sul calciomercato della Roma: «Raspadori non era interessato. Non ha mai voluto parlare con noi. E su Malen…» Leggi anche: Roma, Ranieri: “Raspadori? Non ha voluto parlare con noi, abbiamo desistito” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ranieri, bordata a Raspadori: Non ha mai voluto...; Roma, il record di Arena non basta a Gasperini: nuovo attacco al club. E Ranieri punge Raspadori; Roma-Torino diretta Coppa Italia: segui la sfida dell'Olimpico oggi live; Flop Roma, all'Olimpico passa il Torino 3-2: è fuori dalla Coppa Italia. Ranieri, bordata a Raspadori: "Non ha mai voluto..." - Sfumato definitivamente Giacomo Raspadori, con le dure parole di Claudio Ranieri nel pre- msn.com

Roma, Ranieri: "Raspadori non ha mai voluto parlare con noi e abbiamo desistito" - Il senior advisor della Roma ha parlato del mancato arrivo dell'ormai ex attaccante dell'Atletico Madrid che tornerà in Italia (ma non sarà un nuovo giocatore giallorosso). sport.sky.it

Ranieri dopo Lotito: Raspadori ha snobbato entrambe le romane, per tornare centrale a Bergamo - Claudio Ranieri lo ha detto in maniera molto diversa da un altro Claudio, Lotito, ma la sostanza non è molto lontana. tuttomercatoweb.com

Tranquillo Claudié stiamo tra di noi Ranieri, bordata a Raspadori: "Non ha mai voluto..." x.com

Ranieri, bordata a Raspadori: "Non ha mai voluto..." facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.