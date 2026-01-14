Rai Radio 2 sotto assedio | tanti licenziamenti improvvisi

Da ildifforme.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rai Radio 2 sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi, con numerosi licenziamenti improvvisi e sospensioni di programmi. Dopo l’insediamento di Giovanni Alibrandi alla guida della rete, sono stati apportati diversi interventi che hanno suscitato attenzione e preoccupazione tra il personale e gli ascoltatori. Questa situazione evidenzia le criticità e le sfide di una trasmissione storica che si trova a dover riorganizzare il proprio percorso.

Dopo che Giovanni Alibrandi è arrivato alla direzione di Rai Radio 2, c'è stato un vero e proprio terremoto, tra programmi chiusi d'improvviso ed altri spostati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rai radio 2 sotto assedio tanti licenziamenti improvvisi

© Ildifforme.it - Rai Radio 2 sotto assedio: tanti licenziamenti improvvisi

Leggi anche: Furti di Natale, supermercati sotto assedio: boom di taccheggio e dipendenti sotto accusa

Leggi anche: RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA, la radio che si vive dal vivo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tornano le risate: al via oggi La Pennicanza di Fiorello e Biggio; Sarah Jane Ranieri nel morning show di Rai Radio2; Incredibile, ma vero: in radio non si parla più di musica; Giorgia Meloni, il look casual: giacca chiara con sotto una t-shirt e l'anello a spirale.

rai radio 2 sottoRadio 2 sotto scossa: programmi storici cancellati, Fiorello all’attacco - Programmi storici cancellati senza preavviso, conduttori salutati dopo anni ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.