Rai Radio 2 sotto assedio | tanti licenziamenti improvvisi

Rai Radio 2 sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi, con numerosi licenziamenti improvvisi e sospensioni di programmi. Dopo l’insediamento di Giovanni Alibrandi alla guida della rete, sono stati apportati diversi interventi che hanno suscitato attenzione e preoccupazione tra il personale e gli ascoltatori. Questa situazione evidenzia le criticità e le sfide di una trasmissione storica che si trova a dover riorganizzare il proprio percorso.

DA RADIO MARIA SIRIA Santo Natale 2016 : Radio Maria Siria trasmette in diretta coi fedeli di Aleppo,la Santa Messa della notte di Natale sotto le macerie della cattedrale maronita di sant’Elia, trasformando le rovine in un presepe vivente. Oggi,d facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.