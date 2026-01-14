Ragazze credeteci e nessuno potrà fermarvi

Al Montani, il concetto di “Stemerarie” rappresenta un nuovo approccio alle discipline STEM, declinate al femminile. È un invito alle giovani a credere nelle proprie capacità e a superare ogni ostacolo, in un percorso che valorizza le competenze e l’empowerment femminile. Questo impegno si rivolge a chi desidera affrontare il futuro con determinazione, senza paura di ieri, e costruire un percorso di crescita e innovazione.

La parola d'ordine da qualche anno al Montani è 'Stemerarie', un neologismo che parla di materie Stem declinate al femminile, per giovani che non abbiano paura di ieri. Ieri a teatro la scuola ha portato le storie di chi dimostra che non ci sono cose impossibili per chi ha una passione, a partire dalla prima ragazza che nel 1959 chiese di essere iscritta alla sezione di chimica dello storico istituto, prima che venissero organizzati i laboratori e i bagni per le ragazze. Oggi non c'è più distinzione tra maschi e femmine, Michela Papa è tornata, da diplomata Montani oggi universitaria in Chimica a Bologna, a dire ai ragazzi delle medie che che nessuno deve permettersi di ostacolare un sogno.

