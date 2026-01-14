Rafa Silva verso l’Arabia? L’Al Ahli supera il Benfica e tratta con il Besiktas

Rafa Silva potrebbe trasferirsi in Arabia, con l’Al Ahli che ha superato il Benfica nella corsa e avviato trattative con il Besiktas. L’ex stella portoghese, attualmente in rottura con il club turco, si avvicina a un possibile trasferimento. Si tratta di un nuovo capitolo nella carriera di Silva, che potrebbe cambiare destinazione nel prossimo mercato.

Si apre un nuovo, intrigante capitolo nel futuro professionale di Rafa Silva. Il talentuoso attaccante portoghese, attualmente ai margini della rosa del Besiktas, è finito prepotentemente nel mirino.

