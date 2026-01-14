Racing Santander-Barcellona giovedì 15 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Blaugrana vincenti con entrambe a segno?

Il match tra Racing Santander e Barcellona, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle 21:00, vede i blaugrana impegnati negli ottavi di Copa del Rey. Dopo il recente successo in Supercopa, il Barcellona punta a proseguire il cammino nel trofeo nazionale, affrontando una squadra di alta classifica nella Segunda Division. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici sull’esito della gara, con particolare attenzione alla possibilità che entrambe le squadre vadano a segno.

Il Barcellona, fresco trionfatore in Supercopa, giovedì notte sarà impegnato negli ottavi di Copa del Rey, trofeo che detiene: per approdare ai quarti dovrà eliminare il Racing Santander, squadra che è al comando della Segunda Division. Los Montañeses, nello scorso turno, hanno eliminato addirittura il Villarreal: la gente cantabra sogna una notta magica ma ovviamente

