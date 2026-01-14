Raccolti a Calolziocorte 1.300 chili di tappi solidali

A Calolziocorte sono stati raccolti 1.300 chili di tappi solidali, grazie alla collaborazione della comunità e alla lunga esperienza della Fondazione Malattie del Sangue FMS. Questa iniziativa, attiva da quasi 20 anni, testimonia l’impegno condiviso nel sostenere progetti sociali e ambientali. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito, dimostrando attenzione e sensibilità verso cause importanti.

"Desideriamo esprimere il più sincero ringraziamento, da parte di tutta la Fondazione Malattie del Sangue Fms, per il vostro prezioso contributo alla raccolta dei tappi di plastica e di sughero, un'iniziativa attiva ormai da quasi 20 anni grazie al vostro impagabile impegno".

