Quota 140mila presenze Il turismo sorride ai paesi Permanenze più lunghe

Da lanazione.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore turistico registra 140.000 presenze, con un incremento nelle permanenze più lunghe. Il mercato straniero si conferma protagonista, supportato da numeri positivi anche a livello nazionale. Progetti a lungo termine mirano a valorizzare il patrimonio culturale e territoriale, migliorando la qualità dell’accoglienza e della vita nei territori. Questi trend indicano un futuro promettente per il turismo, con benefici per le comunità locali e la promozione del patrimonio.

Mercato straniero superstar, grandi numeri anche di quello nazionale e progetti lungimiranti destinati a dare – nel futuro prossimo – altri buoni risultati in ottica di turismo, promozione culturale e territoriale ma soprattutto qualità della vita e dell’accoglienza. Secondo i dati provvisori dell’Ufficio Turismo del Comune di Massa, funzione che da quest’anno sarà gestita dall’Unione di Comuni Montana per quanto riguarda, per l’appunto, la reportistica e il monitoraggio dei flussi turistici del nostro territorio, il movimento turistico nell’Ambito Lunigiana ha infatti registrato tra gennaio e settembre 2025 un totale di 45. 🔗 Leggi su Lanazione.it

quota 140mila presenze il turismo sorride ai paesi permanenze pi249 lunghe

© Lanazione.it - Quota 140mila presenze. Il turismo sorride ai paesi. Permanenze più lunghe

Leggi anche: DigitalMeet, è boom: l'edizione 2025 si chiude con 140mila presenze

Leggi anche: Turismo, Ancona cambia passo: presenze su del 12,7% e boom di stranieri. "Non più passaggio, ma destinazione"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quota 140mila presenze. Il turismo sorride ai paesi. Permanenze più lunghe.

quota 140mila presenze turismoQuota 140mila presenze. Il turismo sorride ai paesi. Permanenze più lunghe - Domanda internazionale al 61%, cruciale il comparto extralberghiero. lanazione.it

Turismo, in Abruzzo +16% di presenze tra gennaio e agosto - agosto 2025 sono aumentate del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024; il dato è trainato soprattutto dal turismo estero, in crescita di ... ilmessaggero.it

Il turismo in Italia vale 240 miliardi di Pil nel 2025: presenze internazionali in aumento di oltre il 10% - Nei primi sette mesi del 2025 le presenze turistiche in Italia sono state 268,4 milioni in crescita del +5,7%. corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.