Quirinale | Mattarella visita mostra per 50 anni ' La Repubblica'

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato oggi la mostra fotografica dedicata ai 50 anni de 'La Repubblica', allestita presso l'ex Mattatoio di Roma. L’esposizione, aperta al pubblico da domani fino al 15 marzo, presenta immagini che raccontano mezzo secolo di storia del quotidiano italiano. La visita di Mattarella si inserisce nell’ambito delle iniziative per celebrare questa importante ricorrenza.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato nel pomeriggio la mostra fotografica per i 50 anni de 'La Repubblica', allestita presso l'ex Mattatoio e aperta al pubblico da domani fino al prossimo 15 marzo. Ad accompagnare il Capo dello Stato nella visita ai vari padiglioni il direttore del quotidiano, Mario Orfeo, presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A Mattarella sono stati mostrati, tra l'altro, un catalogo che riassume la storia del giornale e le prime pagine confezionate in occasione delle sue due elezioni al Quirinale. "Imprevedibili entrambe", ha commentato il Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

