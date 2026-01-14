Quei ragazzi che scappano dall’Italia Gabriele 24 anni | Da noi stage a 500 euro ora ho un indeterminato a Vienna

Gabriele, 24 anni, ha deciso di trasferirsi a Vienna per migliorare le proprie prospettive professionali. Dopo aver svolto uno stage in Italia con una retribuzione di 500 euro, ha trovato un lavoro stabile e qualificato all’estero. La scelta di lasciare l’Italia rispecchia un fenomeno crescente tra i giovani, alla ricerca di opportunità più adeguate alle loro competenze e ambizioni.

Sarzana (La Spezia), 14 gennaio 2026 – A 24 anni ha lasciato l'Italia per inseguire un lavoro all'altezza dei suoi studi e delle sue competenze. Oggi Gabriele Amante vive e lavora a Vienna, dove è impiegato a tempo indeterminato come 3D artist nel settore dei videogiochi. Quella di Gabriele, partito da Sarzana, è una delle tante storie che racconta ancora una volta le difficoltà incontrate da molti ragazzi e giovani professionisti italiani nel trovare lavoro e opportunità adeguate nel proprio Paese. La storia di Gabriele Amante: "In Italia solo stage, ora progetto videogiochi in Austria" Anni di studio, poi solo offerte di stage a 500 euro al mese.

