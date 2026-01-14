Il quarter zip movement rappresenta un nuovo modo di interpretare il maglioncino con mezza cerniera, andando oltre la semplice moda. Questo capo si sta affermando come simbolo di una riflessione sociale, sfidando le convenzioni tradizionali e ridefinendo il concetto di rispettabilità. Non si tratta di una tendenza passeggera, ma di un modo di pensare che invita a un approccio più autentico e consapevole all’abbigliamento.

Asteniamoci dal chiamarla tendenza e basta. Il quarter zip sta riscrivendo l'idea della «rispettabilità sociale». E forse è il caso di riflettere su un pregiudizio che ancora aleggia su ciò che indossiamo (che sia cool oppure no). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quarter zip movement, cos’è e perché ha reso il maglioncino con mezza cerniera il simbolo di una riflessione sociale

Leggi anche: Perché tutti gli uomini stanno passando al look ‘quarter?zip’: 5 motivi che nessuno ti dice

Leggi anche: Cos'è Cloudflare.com e perché ha bloccato mezza internet

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Quarter Zip” TikTok trend flips Gen Z streetwear — Jason Gyamfi’s skit sparks matcha-fueled movement [VIDEO] - Jason Gyamfi’s viral “We don’t do Nike Techs no more” video ignites a massive Quarter Zip movement on TikTok, reshaping young Black men’s fashion and identity debates on social media. msn.com

What is the quarter-zip movement? Check out scenes from NJ meetup - zip trend and turning the retail complex into a full fashion rollout, the latest sign of TikTok’s ... northjersey.com

The 'quarter-zip movement' isn't just a trend, its a lifestyle, founders say - It started with one viral TikTok video from Jason Gyamfi and Richard Minor from the Bronx that now has ... yahoo.com

These are Microstella nuts. These patented elements can be screwed or unscrewed to adjust the movement’s precision. This poising process via an exclusive key means there is no need to decase the calibre. These guardians of the balance wheel’s oscillatio facebook