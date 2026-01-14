Quarta pista Severini | Sarà un volano per Fiumicino | un progetto di respiro internazionale

Il piano di sviluppo aeroportuale di Fiumicino rappresenta una priorità strategica a livello nazionale. La quarta pista, prevista nel progetto di Severini, mira a migliorare la capacità e l’efficienza dello scalo, favorendo un collegamento più fluido e sostenibile con destinazioni internazionali. Questo intervento si inserisce in un contesto di crescita e modernizzazione, contribuendo a rafforzare il ruolo di Fiumicino come hub di riferimento nel panorama aeroportuale europeo.

Fiumicino, 14 gennaio 2026 – “ Il piano di sviluppo aeroportuale è una priorità strategica nazionale. Un pilastro fondante sul quale si poggia la competitività nazionale dei prossimi anni. Un progetto di respiro europeo e internazionale, sostenuto dal Governo e da tutte le forze politiche, compreso il Pd. È di oggi infatti il plauso di un esponente di spicco del Partito Democratico, il sindaco di Roma Gualtieri. Il lavoro messo in campo dall’amministrazione e dal Consiglio Comunale di Fiumicino, portato avanti nella IV Commissione Consiliare dalla consigliera Francesca De Pascali che ringrazio, è stato fondamentale per dare al nostro territorio gli strumenti necessari e più idonei a garantire questo percorso”, è il commento del segretario comunale di Forza Italia Roberto Severini, dopo il via libera dell’Aula alla riperimetrazione della Riserva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

