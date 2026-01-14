L’opposizione a Fiumicino interviene sulla proposta di realizzare una quarta pista all’aeroporto “Leonardo da Vinci”, sottolineando come la creazione di una Riserva naturale non possa essere eliminata semplicemente con una delibera. La discussione si concentra sulla tutela ambientale e sulle conseguenze di decisioni che potrebbero compromettere un’area di valore naturale. La questione rimane aperta, evidenziando l’importanza di un confronto approfondito e trasparente.

Fiumicino, 14 gennaio 2026 – “Sulla quarta pista dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” si consuma l’ennesima bugia dell’amministrazione Baccini. Quanto promesso in campagna elettorale e ribadito nei mesi successivi viene clamorosamente smentito dai fatti. A dire il vero, noi non ci avevamo mai creduto”, si legge in un comunicato di Partito Democratico, Sinistra Italiana e Reti Civiche e Lista Civica Ezio Sindaco “Dare avvio a una procedura di perimetrazione – fallata e sbagliata – significa far finta che si possa togliere una Riserva naturale come se fosse una semplice variante urbanistica. Non è così. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Quarta pista di Fiumicino, sì alla riperimetrazione della Riserva

Leggi anche: Fiumicino, l’opposizione: “Dalla maggioranza capriola politica sulla quarta pista”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Quarta pista di Fiumicino, l’opposizione: “La Riserva naturale non si cancella con una delibera” - “Così non si governa una città e soprattutto non si tutelano né la salute dei cittadini né il territorio” Fiumicino, 14 gennaio 2026 – “Sulla quarta pista dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” si consuma ... ilfaroonline.it