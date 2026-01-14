Quanto si guadagna agli Australian Open 2026? Il montepremi dal 1° turno alla finale | assegni inferiori agli altri Slam

Quali sono i premi in denaro agli Australian Open 2026? Il montepremi totale sarà di 111,5 milioni di dollari australiani, circa 63,6 milioni di euro, rappresentando un nuovo record per lo Slam in Australia. Rispetto allo scorso anno, l’aumento è del 16%, con i vincitori dei singolari che riceveranno circa 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro). Ecco cosa aspettarsi dal montepremi di questa edizione.

Il montepremi degli Australian Open 2026 sarà pari a 111,5 milioni di dollari australiani (circa 63,6 milioni di euro): si tratta della somma più elevata della storia per lo Slam in terra oceanica, l'importo è aumentato di addirittura il 16% rispetto alla passata stagione e permetterà così ai vincitori dei tornei di singolare di aggiudicarsi 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro). Quanti soldi si guadagnano agli Australian Open turno per turno? La semplice partecipazione all'evento assicura un assegno da 150.000 dollari australiani (circa 86.000 euro), mentre l'approdo al secondo turno garantisce 225.

Alcaraz sfida dilettanti agli Australian Open, in palio un milione di dollari - Durante l'opening week dei prossimi Australian Open, in programma dal 26 gennaio all'1 febbraio 2026, mentre si disputeranno le ... adnkronos.com

Tennis, il Ct Zavaglia agli Australian Open - C’è un pezzo del Ct Zavaglia agli Australian Open, ormai ai nastri di partenza con le qualificazioni. corriereromagna.it

