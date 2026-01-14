Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Da quifinanza.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero dipende da vari fattori, tra cui il Prezzo Unico Nazionale (PUN). Il PUN è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, determinato quotidianamente. Conoscere l’andamento di questo valore aiuta a comprendere le variazioni di prezzo e a valutare le offerte disponibili sul mercato. In questa guida, esploreremo come si calcola il costo dell’energia e cosa influisce sulle tariffe attuali.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per la compravendita di energia sul mercato. Al 14 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1428 €kWh (142,82 €MWh), in crescita rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Questo prezzo, pur essendo solo una componente del costo finale in bolletta, influenza direttamente le offerte del mercato libero e, indirettamente, anche le tariffe tutelate. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere a prezzo fisso o variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

quanto costa oggi l8217energia elettrica

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

costa oggi l8217energia elettricaPerché comprare o noleggiare un’auto elettrica ora costa meno di quanto pensi - Per anni, le auto elettriche sono state viste come un lusso: ottime per l'ambiente, ma costose. greenme.it

The Real Cost of Going Solar Today.

Video The Real Cost of Going Solar Today.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.