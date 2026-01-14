Quanto costa HBO Max in Italia? Ecco tutti i tier disponibili

Dal 13 gennaio 2026, HBO Max è disponibile anche in Italia, ampliando l’offerta di streaming nel paese. In questa guida, analizzeremo i diversi piani di abbonamento e i relativi costi, per aiutarti a scegliere l’opzione più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le tariffe e le caratteristiche dei vari tier disponibili, in modo chiaro e trasparente.

Dal 13 gennaio 2026 il panorama dello streaming in Italia si è arricchito con l'arrivo ufficiale di HBO Max. La piattaforma di Warner Bros. Discovery debutta nel nostro Paese con un'offerta strutturata su più livelli, pensata per intercettare pubblici diversi per prezzo, qualità e modalità di fruizione e l'obiettivo è coprire sia chi cerca un abbonamento economico sia chi punta alla massima resa audiovisiva. Ma quanto costa HBO Max in Italia e cosa include ogni piano? Ecco una panoramica completa. HBO Max propone tre abbonamenti mensili. Il piano Base è l'opzione più economica: costa 5,99 euro al mese e consente l'accesso all'intero catalogo in qualità Full HD, ma con interruzioni pubblicitarie durante la visione.

