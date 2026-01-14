Quando partono Paris e gli italiani nella terza prova di discesa a Wengen 2026 | orari n di pettorale tv

Il 15 gennaio si svolgerà a Wengen la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Durante l’evento, Paris e altri sciatori italiani scenderanno in pista, con orari, numeri di pettorale e copertura TV disponibili per seguire l’andamento della gara. La prova rappresenta un importante momento di preparazione in vista della terza discesa prevista a Wengen.

Giovedì 15 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla pista del Lauberhorn per l’ultimo test in vista dell’attesissima gara di sabato, che sarà preceduto da un superG nella giornata di venerdì. Appuntamento alle ore 12.30, con tanti italiani desiderosi di trovare il giusto feeling e le migliori linee sulla neve svizzera in vista della gara. Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Guglielmo Bosca, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod e Max Perathoner. 🔗 Leggi su Oasport.it

