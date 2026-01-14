Quando la scuola italiana varca l’oceano | l’Intelligenza Artificiale vista da Mountain View

Una delegazione di scuole italiane, guidata da MR Digital, ha recentemente visitato i campus Google negli Stati Uniti. L’esperienza ha rappresentato un’opportunità di confronto e approfondimento sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nel settore educativo, osservando le innovazioni e le pratiche adottate da Mountain View. Questo viaggio segnala un passo importante nell’orientare il sistema scolastico italiano verso le nuove tecnologie, promuovendo una maggiore integrazione tra formazione e innovazione digitale.

Una delegazione di rappresentanti di scuole italiane, guidata da MR Digital, ha vissuto un'esperienza straordinaria visitando i campus Google negli USA. Un viaggio unico, il primo e finora l'unico, che racconta un'eccellenza italiana capace di stare al centro del dibattito globale sull'educazione del futuro. Certe notizie non fanno rumore. Non aprono i telegiornali, non infiammano.

