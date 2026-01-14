Quando il pignoramento del conto corrente è illegittimo

Il pignoramento del conto corrente può risultare illegittimo in diverse situazioni previste dalla legge. È importante conoscere i propri diritti e le eventuali illegittimità per evitare ingiustizie o perdite ingiustificate. In questa occasione, analizziamo un caso reale che evidenzia come alcune procedure possano essere contestate e risolte in modo corretto, offrendo chiarezza su un tema spesso complesso e delicato.

Pillitteri Il caso di questa settimana rientra, purtroppo, in una casistica tutt’altro che marginale. A scrivermi è una lettrice di Milano. Dipendente pubblica, vedova e con due figli maggiorenni. Dopo una lunga contesa processuale con la proprietà del suo vecchio appartamento in affitto è stata sfrattata, con intervento della forza pubblica, all’esito di una procedura di rilascio per morosità (a suo dire, incolpevole). Da tempo ha trovato un nuovo alloggio. Ma l’ente ex padrone di casa continua a perseguirla per il recupero degli arretrati (che a ammontano a qualche decina di migliaia di euro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando il pignoramento del conto corrente è illegittimo Leggi anche: Pignoramento del conto corrente: la banca deve riversare anche le somme future Leggi anche: Conto corrente gratuito: come funziona e quando conviene Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pignoramento conto corrente: Equitalia avvisa prima la banca del cittadino, è legale? - Pignoramento dei conti correnti Un istituto molto frequente per i debitori è il pignoramento del conto, cioè il fatto che Equitalia chieda alla Banca di congelare il conto corrente del debitore in ... it.blastingnews.com Pignoramento di stipendio e conto corrente: come difendersi - Milano, 20 febbraio 2025 – Mi scrive un lettore che ha appena subito il pignoramento dello stipendio da parte di una finanziaria con cui aveva sviluppato un forte arretrato ed è preoccupato che possa ... ilgiorno.it Pignoramento conto corrente: bloccati anche i futuri versamenti - 28520 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio in materia di pignoramento del conto corrente: la banca, una volta ricevuta la notifica del pignoramento ... pmi.it Come funziona il PIGNORAMENTO di un CONTO corrente con fido? | Avv. Angelo Greco Avvocato Giorgio Mannucci. . Conto aziendale e segnalazione in Centrale Rischi . . . guarda il video . . . #avvocatotributarista #AvvocatoOnline #pignoramento #immobile - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.