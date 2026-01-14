Qualità dell’aria in vigore giovedì e venerdì ulteriori limitazioni alla circolazione

Secondo le previsioni di Arpae, giovedì 15 e venerdì 16 gennaio saranno adottate ulteriori restrizioni alla circolazione nell’ambito del Piano aria integrato regionale. Queste misure, comunicate tramite il bollettino Liberiamolaria pubblicato regolarmente, mirano a migliorare la qualità dell’aria nelle giornate caratterizzate da condizioni atmosferiche che favoriscono l’inquinamento. Le limitazioni saranno in vigore durante entrambe le giornate, contribuendo a tutelare la salute pubblica e l

Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria - pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì, nelle giornate di domani, giovedì 15, e di venerdì 16 gennaio saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì 16 sarà.

