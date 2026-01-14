Qualità dell’aria in vigore giovedì e venerdì ulteriori limitazioni alla circolazione

Da ravennatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le previsioni di Arpae, giovedì 15 e venerdì 16 gennaio saranno adottate ulteriori restrizioni alla circolazione nell’ambito del Piano aria integrato regionale. Queste misure, comunicate tramite il bollettino Liberiamolaria pubblicato regolarmente, mirano a migliorare la qualità dell’aria nelle giornate caratterizzate da condizioni atmosferiche che favoriscono l’inquinamento. Le limitazioni saranno in vigore durante entrambe le giornate, contribuendo a tutelare la salute pubblica e l

Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria - pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì, nelle giornate di domani, giovedì 15, e di venerdì 16 gennaio saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì 16 sarà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Qualità dell’aria, nuove limitazioni. Sospese le misure emergenziali

Leggi anche: Napoli, limitazioni al traffico per il miglioramento della qualità dell’aria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

RACCOLTA DI POMODORI IN SERRA AD ALTA TECNOLOGIA

Video RACCOLTA DI POMODORI IN SERRA AD ALTA TECNOLOGIA

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.