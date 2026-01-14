Qualità dell’aria a Parma la situazione
La qualità dell’aria a Parma nel 2025 si presenta in miglioramento, secondo il rapporto di Arpae Emilia-Romagna. I dati indicano che le principali sostanze inquinanti hanno generalmente rispettato i limiti di legge nell’arco dell’anno. Questo andamento positivo riflette un miglioramento delle condizioni ambientali nella città, contribuendo alla tutela della salute pubblica e alla sostenibilità del territorio.
La qualità dell’aria a Parma mostra segnali di miglioramento. A dirlo è il report 2025 di Arpae Emilia-Romagna, che evidenzia come nel territorio parmense le principali sostanze responsabili dell’inquinamento atmosferico siano rimaste, nella media annuale, entro i limiti di legge.In particolare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
