PWR | L’Ex NXT TNA Madman Fulton debutta in Italia a Roma Caput Mundi 2026

Madman Fulton, noto ex wrestler di NXT e TNA, farà il suo debutto in Italia durante Roma Caput Mundi 2026. L’evento rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di wrestling di assistere a una figura di rilievo del panorama internazionale. Nei prossimi show della Pro Wrestling Roma, Fulton porterà la sua esperienza e il suo stile inedito, arricchendo il panorama degli incontri in programma.

Un nuovo debutto internazionale in arrivo nei prossimi Show della Pro Wrestling Roma: per la prima volta in Italia arriva l'Ex NXTTNA Madman Fulton. Big Madman in Italy . Classe 1990, nato a Toledo, Ohio, Fulton ha debuttato sul ring nel 2010: ha lottato a NXT nella Stable dei SAnitY di Eric Young, poi in TNA on gli Ohio Versus Everything (oVe) di Sami Callihan, ha lottato anche in MLW e GCW; in carriera ha vinto diversi titoli Indie USA. Fulton sarà sul ring PWR in occasione di "PWR Roma Caput Mundi 2026" Domenica 4 Ottobre al Crossroads Live Club a Roma, Biglietti Online QUI.

