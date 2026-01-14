Puglia archeotrekking -tra boschi e jazzi di Castel del Monte

Il 18 gennaio, partecipa a Puglia ArcheoTrekking, un percorso tra boschi e jazzi di Castel del Monte. L’escursione, prevista per le ore 10:00, si svolge nei sentieri del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, offrendo un’occasione per scoprire il paesaggio naturale e archeologico di questa zona. Un itinerario pensato per conoscere meglio il patrimonio ambientale e storico di Castel del Monte in un contesto immersivo e tranquillo.

Domenica 18 gennaio – Puglia ArcheoTrekkingOre 10:00 – Tra Boschi e Jazzi di Castel del MonteUn percorso immerso nei sentieri che circondano Castel del Monte, nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Cammineremo tra boschi, sterrati e antichi jazzi, alla scoperta della Murgia più autentica.

