A marzo potrebbe arrivare un importante aggiornamento per PS5 Pro, con l’introduzione di una versione migliorata del PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Questa tecnologia di upscaling, basata sull’intelligenza artificiale, mira a migliorare la qualità grafica mantenendo alte le prestazioni. Le indiscrezioni suggeriscono un progresso significativo, offrendo agli utenti un’esperienza visiva potenziata senza compromessi.

Un grande aggiornamento per PS5 Pro potrebbe essere imminente, visto che secondo nuove indiscrezioni, Sony sarebbe pronta a rilasciare una versione evoluta del PlayStation Spectral Super Resolution ( PSSR ), la tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale pensata per migliorare la resa grafica senza penalizzare le prestazioni. Il periodo indicato dai rumor va da gennaio a marzo, con marzo come finestra più probabile, suggerendo un annuncio ufficiale a breve distanza. PushSquare segnala che le informazioni provengono da un noto account giapponese specializzato in contenuti PlayStation, che ha raccolto e sintetizzato diversi dettagli sull’aggiornamento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS5 Pro, il grande aggiornamento del PSSR uscirà a marzo e migliorerà grafica e prestazioni?

