ProvoCult CLab stagione musicale 2025 2026 | appuntamento con Umberto Palazzo
Provo.Cult C.Lab presenta la stagione musicale 2025/2026 con un ritorno live di Umberto Palazzo. L’evento si terrà presso la sede di via Cocle, San Giovanni Rotondo, sabato 17 gennaio alle 22. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto intimo e curato, nel rispetto delle norme di sicurezza. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica emergente e di qualità.
Nuovo appuntamento con i concerti live targati Provo.Cult C.Lab. A salire sul palco della sede di via Cocle a San Giovanni Rotondo sabato 17 gennaio alle 22.30 sarà uno dei nomi più gettonati della scena musicale indipendente italiana, il cantautore, musicista e produttore discografico Umberto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
