Provincia accelera sui fitti passivi per le scuole | primo accordo a costo zero Risparmiati 2 milioni annui
La Provincia di Caserta ha raggiunto il primo accordo a costo zero per ridurre i fitti passivi relativi alle scuole, con un risparmio di 2 milioni di euro all’anno. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella gestione più efficace del patrimonio immobiliare scolastico, contribuendo a ottimizzare le risorse pubbliche e a migliorare l’efficienza del settore.
La strategia della Provincia di Caserta per l’abbattimento dei fitti passivi nell’ambito del patrimonio immobiliare scolastico registra il primo risultato concreto. Il presidente Anacleto Colombiano ha incontrato il sindaco di Succivo, Salvatore Papa, e la dirigente scolastica dell’Istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
