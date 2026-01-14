Prosa al Donizetti Crisi di nervi Tre atti unici di Anton ?echov

La stagione di prosa 2025-2026 del Teatro Donizetti prosegue con la rappresentazione di “Crisi di nervi”, un'opera in tre atti di Anton Cechov. Dopo l’apertura dedicata all’umorismo di Gilberto Govi, il teatro cittadino accoglie questa produzione dal 17 al 25 gennaio, escluso il lunedì 19. Un appuntamento che arricchisce il cartellone con un classico della letteratura russa, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale di qualità e rifl

Dopo l'inaugurazione a dicembre con l'omaggio all'arte comica di Gilberto Govi di Pignasecca e Pignaverde, la Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti entra nel vivo: da sabato 17 a domenica 25 gennaio, con l'esclusione di lunedì 19, va in scena nel principale teatro cittadino "Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton?echov" firmati dal tedesco Peter Stein, uno dei più illustri protagonisti del teatro contemporaneo che per la regia di questo spettacolo si è aggiudicato il Premio Le Maschere 2024 e il Premio Internazionale Flaiano 2025. L'adattamento del testo originale è dello stesso Peter Stein e di Carlo Bellamio.

