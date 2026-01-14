Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Jakub Mensik Auckland 15-01-2026

Il match tra Giovanni Mpetshi Perricard e Jakub Mensik si svolgerà a Auckland il 15 gennaio 2026, nel quarto di finale del torneo neozelandese. Entrambi i giocatori si preparano a confrontarsi in una sfida importante, con pronostici e quote che riflettono l’equilibrio tra i due atleti. Questa partita rappresenta un'occasione significativa per avanzare nel torneo e mettere in mostra le proprie capacità sulla superficie australiana.

