Pronostico e quote Giovanni Mpetshi Perricard – Jakub Mensik Auckland 15-01-2026
Il match tra Giovanni Mpetshi Perricard e Jakub Mensik si svolgerà a Auckland il 15 gennaio 2026, nel quarto di finale del torneo neozelandese. Entrambi i giocatori si preparano a confrontarsi in una sfida importante, con pronostici e quote che riflettono l’equilibrio tra i due atleti. Questa partita rappresenta un'occasione significativa per avanzare nel torneo e mettere in mostra le proprie capacità sulla superficie australiana.
Giovanni Mpetshi Perricard e Jakub Mensik sono i protagonisti dell’ultimo quarto di finale in programma nel torneo neozelandese. Il francese prima di questo torneo è arrivato ai quarti di finale a Brisbane mentre qui negli ottavi ha battuto Norrie da sfavorito, mentre il classe 2005 ceco ha giocato la United Cup prima di eliminare Medjedovic . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
