Pronostico Betis-Elche | Pellegrini vuole la Coppa del Re
Betis-Elche è una partita valida per gli ottavi di finale della Coppa del Re. Con Pellegrini alla guida, il Betis punta a proseguire il cammino in questa competizione, considerata importante nel calendario stagionale. Analizziamo le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo per comprendere le potenzialità di entrambe le squadre in questa sfida.
Betis-Elche è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico La Coppa del Re, per una squadra come il Betis, può sicuramente diventare nel corso dell’anno un obiettivo da prendere. Parliamo pur sempre dell’ultima squadra finalista di Conference League che occupa al momento il sesto posto nella Liga spagnola. Non una big di primissimo ordine, ma quasi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Detto che l’Elche sta facendo un ottimo campionato ed è tranquillo in classifica, pensiamo che nella testa della squadra ospite non è che ci sia tutta questa volontà di andare avanti nella manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Real Betis-Elche (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani attesi a La Cartuja
Leggi anche: Pronostico Betis-Girona: c’è la seconda di fila
Pronostico Betis-Elche: analisi e probabili formazioni 14/01/2026; Real Betis-Elche (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani attesi a...; Betis Siviglia - Elche CF Pronostico e confronto quote 14.01.2026.
Betis - Elche | Todo o nada ante un viejo conocido: previa, análisis, pronóstico y predicción - Para los verdiblancos, esta eliminatoria, primera del torneo en casa desde hace tres años, no llega en el mejor momento. msn.com
Alineaciones Betis - Elche: Alineación posible de Real Betis y Elche CF en los octavos de final de la Copa del Rey - Ambos equipos comparecen en esta eliminatoria a partido único prácticamente sin efectivos en la delantera por culpa de las lesiones o una mala planificación ... estadiodeportivo.com
Manuel Pellegrini y el momento del Betis antes de la Copa: "La ambición de crecer va por el camino correcto" - 'La Copa del Rey es una competición que permite ganar un título, ir a la Europa League y jugar la Supercopa, pelear por un título siempre es motivador' ... msn.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.