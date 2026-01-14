Pronostici di oggi 14 gennaio | Inter – Lecce Parma – Napoli le semifinali di Coppa d’Africa

Ecco i pronostici di oggi, 14 gennaio, con un focus su partite di rilievo e semifinali di Coppa d’Africa. L’attenzione si concentra su Inter e Lecce, Parma e Napoli, e sui match decisivi che determinano le fasi finali dei tornei continentali. Un aggiornamento utile per chi desidera seguire gli avvenimenti sportivi principali della giornata.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 14 gennaio. Programma di altissima qualità! Inter e Napoli si sfidano a distanza dopo aver pareggiato lo scontro diretto a San Siro mentre la Coppa d’Africa è giunta alle semifinali. Se non vi basta c’è anche un Chelsea-Arsenal in Carabao Cup, il turno infrasettimanale di Bundesliga, le . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 14 gennaio: Inter – Lecce, Parma – Napoli, le semifinali di Coppa d’Africa Leggi anche: Pronostici di oggi 5 gennaio: Coppa d’Africa e Serie C Leggi anche: Pronostici di oggi 9 gennaio: gli anticipi del venerdì e i quarti di finale della Coppa d’Africa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pronostici Inter-Lecce: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 14.01.2026 Serie A; Pronostici Napoli-Parma: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 14.01.2026 Serie A; Pronostici calcio oggi: variazioni quota Blab Index su tutte le partite!; Napoli-Parma (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pronostico, Schedina Mercoledì 14 Gennaio: Serie A, League Cup e Bundesliga per un tris di gare a 10.48 - La Schedina Mercoledì 14 Gennaio ci porta su tre gare imperdibili, tra Serie A, Bundesliga e League Cup inglese. assopoker.com

Pronostico Inter vs Lecce – 14 Gennaio 2026 - Martedì 14 Gennaio 2026 alle 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza farà da cornice alla sfida di Serie A tra Inter e Lecce. news-sports.it

SUPER LEAGUE: I PRONOSTICI DELLA SECONDA FASE! OGGI LA LOTTA PER LA SALVEZZA Come promesso nel post sul THUN , torniamo con i PRONOSTICI per la seconda parte di stagione. Domani sera il campionato riparte con i recuperi di S - facebook.com facebook

Anche oggi siamo allo stadio Angelo Massimino! Per Catania–Cavese, alle 14:30, siamo tra i tifosi per raccogliere consigli, pronostici e scoprire qual è il coro preferito dei rossazzurri. #LaSicilia #CataniaCavese #SerieC x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.