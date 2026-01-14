Processo a Mediterranea | intercettazioni da distruggere

Il tribunale di Ragusa ha respinto le eccezioni degli avvocati di Mediterranea, aprendo la strada alla distruzione delle intercettazioni nell’ambito del processo. L’udienza preliminare di ieri ha evidenziato un percorso che potrebbe influenzare il prosieguo delle indagini e le sorti dell’organizzazione. Questa decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, con implicazioni significative per la vicenda giudiziaria e le parti coinvolte.

Processo Mare Jonio, il tribunale di Ragusa dispone la distruzione di alcune intercettazioni - Sei membri dell’equipaggio sono accusati di favoreggiamento aggravamento dell’immigrazione clandestina per il soccorso di 27 naufraghi a bordo del mercantile Maersk/Etienne. editorialedomani.it

Processo Mare Jonio, disposta la distruzione di intercettazioni e chat - PALERMO – Si è conclusa al tribunale di Ragusa l’udienza del processo sul caso Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea Saving Humans. msn.com

Nel processo Mare Jonio contro 6membri della Ong Mediterranea accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il tribunale di Ragusa dispone la distruzione di intercettazioni e chat non pertinenti o vietate dal codice x.com

Mediterranea Saving Humans. . Oggi siamo a Ragusa per la seconda udienza del processo contro 7 nostri attivisti per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare aggravato dal profitto, in relazione al salvataggio di 27 persone migranti effettuato n - facebook.com facebook

