Probabili formazioni Inter Lecce | Chivu vara un moderato turnover Sorpresa a destra? Ultime

Le probabili formazioni di Inter e Lecce vedono Chivu optare per un turnover moderato, senza rivoluzioni nell’undici titolare. Una possibile sorpresa riguarda la posizione a destra, con Diouf pronto a scendere in campo dal primo minuto. Le scelte tattiche e le eventuali novità saranno decisive per l’andamento della partita e l’andamento della stagione.

di alberto alberto petrosilli Probabili formazioni Inter Lecce: Chivu non stravolge l'undici titolare ma è pronto a lanciare dal primo minuto Diouf. Ultime. Stasera alle 20.45, lo stadio San Siro accende i riflettori per il recupero della 16ª giornata tra Inter e Lecce. Si tratta di un crocevia fondamentale per entrambe: la squadra di Cristian Chivu deve blindare la vetta dopo il pari col Napoli, mentre i salentini cercano ossigeno in zona salvezza dopo un periodo avaro di punti. Ultime news e indisponibilità. Il grande assente della serata è Hakan Calhanoglu, fermato da un risentimento al soleo che lo terrà fuori per circa 20 giorni.

Inter-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla - Torna in campo oggi, 14 gennaio, l'Inter capolista, che riceve a San Siro il Lecce per il recupero della 16esima giornata di serie A. msn.com

Inter-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. msn.com

