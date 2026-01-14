Pro Loco spazio aperto A disposizione di tutti

La Pro Loco di Varese Ligure presenta il nuovo consiglio direttivo, eletto recentemente, che si impegna a rendere lo spazio “Pro Loco, spazio aperto” accessibile e disponibile a tutta la comunità. Un’occasione per rafforzare il ruolo di questa associazione come punto di riferimento per promuovere la cultura, le tradizioni e il territorio, mantenendo un approccio aperto e partecipativo.

Muove i primi passi il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Varese Ligure, dopo le votazioni dei giorni scorsi. Alla presidenza della Pro Loco c'è Marco Garibaldi, vicepresidente Giovanni Picetti, segretaria Sara Campanacci, tesoriere Eugenio Moscatelli. I consiglieri eletti sono Eleonora Figone, Daniela Ottobrini e Flavio Isaia. È stato inoltre nominato il collegio dei Revisori dei Conti, composto dal presidente Frenchi Ginocchio e dai consiglieri: Massimo Benti, Giovanni Lapone. Il nuovo consiglio nel giorno del suo insediamento "desidera innanzitutto ringraziare il direttivo uscente per il lavoro svolto e per l'impegno dimostrato nel corso degli anni, sottolineando l'importanza della continuità associativa e del patrimonio di esperienza lasciato in eredità".

Il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco Varese Ligure - Dopo le votazioni degli scorsi giorni, si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco Varese Ligure. radioaldebaran.it

