Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato recentemente inserito nel database dell’ESRB, segnando un passo importante verso il suo possibile rilascio. Questa classificazione, spesso precursore di annunci ufficiali, suggerisce che il lancio del remake potrebbe essere vicino. Restano da attendere ulteriori comunicazioni da parte di Ubisoft, ma l’indicazione dell’ESRB conferma che il progetto è in fase avanzata di sviluppo.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake ha fatto un passo concreto verso il ritorno sul mercato, visto che il rifacimento del celebre action-adventure Ubisoft è comparso nel database dell’ ESRB, l’ente di classificazione nordamericano, un passaggio che spesso anticipa di poco l’annuncio ufficiale o la pubblicazione di un gioco. Ed ovviamente, senza troppe sorprese, la tempistica ha immediatamente riacceso le speculazioni su un debutto imminente, forse già nei prossimi giorni. Secondo la valutazione ESRB, il titolo ha ricevuto un rating T (Teen), quindi consigliato a partire dai 13 anni. La descrizione parla di un gioco d’azione e avventura in terza persona in cui si controlla il Principe impegnato a spezzare una maledizione, attraversando ambienti platform, risolvendo enigmi, evitando trappole e affrontando nemici corrotti dalla sabbia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato classificato dall’ESRB, il lancio è vicino?

Leggi anche: Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non sarà presente ai The Game Awards 2025

Leggi anche: Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e Black Flag Remake: Ubisoft sta aggiornando i siti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: shadow drop a sorpresa questa settimana?; Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato classificato dall'ESRB, la data di uscita è vicina?; Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo (Remake) ha ricevuto una classificazione dall'ESRB; Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato classificato dall’ESRB.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato classificato dall'ESRB, la data di uscita è vicina? - Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato classificato dall'ESRB, suggerendo un annuncio imminente. msn.com