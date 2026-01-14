Primato Hockey laniero con la dozzina di reti

Primato Hockey Prato si impone con una convincente vittoria, segnando una dozzina di reti contro Viareggio Hockey B. La squadra, guidata da Vespi Francesco e composta da giocatori come Capuano Lorenzo e Barbani, ha mostrato solidità e determinazione sul campo. Questa prestazione conferma il buon stato di forma del team, che si prepara ora alle prossime sfide del campionato.

Hockey Prato 12 Viareggio Hockey B 1 HOCKEY PRATO: Vespi Francesco (Vespi Alessandro), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bernardini. VIAREGGIO HOCKEY B: Bazzichi (Toti Gabriele), Toti Lorenzo, Benedetti, Giorgi, Belluomini, Boecker, Faetti. Allenatore: Limena. Arbitro: Donato di Salerno Un 12-1 netto, che non ammette repliche, e che porta in dote la testa solitaria del girone E. Questo il punteggio con cui l'Hockey Prato ha superato il Viareggio Hockey B, nel match andato in scena domenica scorsa al Palarogai e valido per la seconda giornata del campionato di Serie B di hockey su pista.

