Prima stanza a destra presenta il suo nuovo singolo,

Prima stanza a destra torna con infinito, il nuovo singolo, un inno contemporaneo, fragile e disarmante, all’amore assoluto. Prima stanza a destra torna con infinito, il nuovo singolo prodotto da BRAIL con la produzione addizionale dei Leavetheclub, in uscita su tutte le piattaforme digitali venerdì 16 gennaio per Sugar Music e accompagnato da un video. Un brano potente, aperto da un giro di piano che disegna un’armonia limpida e ariosa e che procede con un andamento costante, quasi circolare, a rafforzare l’idea di eternità evocata del testo. Parole semplici, dirette, efficaci danno vita a una love song intima e malinconica, dall’atmosfera quasi barocca, sostenuta da pad eterei e da un falsetto morbido e delicato che entra in testa al primo ascolto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Prima stanza a destra, in arrivo il nuovo potente singolo Infinito

Leggi anche: Prima stanza a destra, il nuovo singolo del producer è Paradiso

Leggi anche: Katy Perry pubblica “Bandaids”, nuovo singolo potente e ironico

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Non ci metto la faccia.

prima stanza a destra va in tour nei club - Dopo il debutto nei festival estivi, al MI AMI, La Prima Estate e Locus Festival, e le aperture a due artisti come James Blake a Torino e Fred Again nella sua Napoli, in piazza del Plebiscito, e a ... rockol.it

Il primo tour nei club di prima stanza a destra è realtà. 20 marzo 2026 | Milano | ARCI BELLEZZA 22 marzo 2026 | Bologna | LOCOMOTIV 24 marzo 2026 | Roma | MONK 26 marzo 2026 | Napoli | DUEL CLUB #primastanzaadestra facebook