Nella prima pagina di Tuttosport del 14 gennaio 2026 si segnala che Allegri dovrà fare a meno di Füllkrug, infortunato con una frattura al piede, in vista della sfida tra Como e Milan. La rassegna stampa odierna approfondisce le principali notizie su calcio, mercato e le ultime novità relative ai rossoneri.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Verso Como-Milan: Allegri perde già Füllkrug, frattura al piede”

