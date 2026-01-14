Prima pagina Tuttosport | Verso Como-Milan | Allegri perde già Füllkrug frattura al piede
Nella prima pagina di Tuttosport del 14 gennaio 2026 si segnala che Allegri dovrà fare a meno di Füllkrug, infortunato con una frattura al piede, in vista della sfida tra Como e Milan. La rassegna stampa odierna approfondisce le principali notizie su calcio, mercato e le ultime novità relative ai rossoneri.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
