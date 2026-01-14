Prima notte in famiglia per Trentini e Burlò Venezuela nel caos
Alberto Trentini e Mario Burlò hanno trascorso la prima notte in famiglia dopo un periodo difficile. Tornati in Venezuela, desiderano trovare serenità, anche se le ferite del passato restano presenti. La loro presenza rappresenta un passo importante verso il ristabilimento e il ricongiungimento familiare in un contesto di instabilità politica e sociale.
Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in famiglia. “Ora abbiamo bisogno di serenità ma le sofferenze non si cancellano” hanno detto. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
