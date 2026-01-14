prima moschea della provincia il progetto prende forma ora il comune vende il terreno

A Sesto Calende si avvia alla realizzazione della prima moschea della provincia di Varese. Il Comune ha messo in vendita un terreno di circa 3 ettari, segnando un passo importante per il progetto. La vendita del terreno rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio dei lavori e la realizzazione di un nuovo luogo di culto nel territorio.

A Sesto Calende prende forma, passo dopo passo, la prima moschea della provincia di Varese. L’area destinata a ospitare il nuovo luogo di culto è in vendita: un terreno di 3.490 metri quadrati in via dell’Artigianato, stretto tra la zona industriale e le prime abitazioni della frazione Oneda. Il lotto è lo stesso che nel 2024 era stato individuato dal prefetto Salvatore Pasquariello, nominato commissario ad acta dopo anni di scontri amministrativi e giudiziari. In quell’occasione venne completato l’iter che il Comune non aveva portato avanti nonostante le sentenze del Tar. Ora il terreno torna sul mercato nel Piano delle alienazioni 2026, dopo che la vendita tentata nel 2025 non era andata in porto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

