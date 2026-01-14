Prima in casa del 2026 | la Jomi affronta l’Ariosto Ferrara

La Jomi Salerno si prepara a scendere in campo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 femminile, affrontando l’Ariosto Ferrara. Una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica. La sfida si svolgerà in casa della Jomi, offrendo l’opportunità di consolidare la posizione nel torneo e di proseguire il percorso di crescita del team.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Jomi Salerno torna in campo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Sabato, con fischio d’inizio fissato alle ore 18, le campane affronteranno l’Ariosto Ferrara in una gara da non sottovalutare. La formazione salernitana arriva all’appuntamento dopo le vittorie ottenute contro Mezzocorona e Leno, due partite combattute che hanno permesso alla Jomi di conquistare punti importanti grazie a maturità e determinazione nei momenti decisivi. Quella di sabato sarà inoltre la prima gara casalinga del 2026: la Jomi tornerà a giocare alla Palestra Palumbo, potendo contare sul sostegno del proprio pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

