Prima di Accorsi soltanto progetti incompiuti I problemi esistono ma si cercano le soluzioni
I gruppi di maggioranza di Cento, Partito Democratico, Attiva e Cento Si Cura, sottolineano l'importanza del potenziamento infrastrutturale, che comprende l’intervento sul Ponte Nuovo, i lavori sulla Cispadana e l’avvio dell’iter per un collegamento ferroviario a Cento. Pur riconoscendo l’esistenza di problemi, si evidenzia come si stiano cercando soluzioni concrete, fondamentali per il futuro della città e del territorio. Questo comunicato risponde alle affermazioni della Lega cent
Sottolineando come "il potenziamento infrastrutturale - dall'intervento sul Ponte Nuovo, al lavoro sulla Cispadana, fino all'avvio dell'iter per riportare un collegamento ferroviario a Cento – sia cruciale per il futuro della nostra città e del nostro territorio", i gruppi di maggioranza di Cento, Partito Democratico, Attiva e Cento Si Cura, affidano a un comunicato la risposta alle affermazioni della Lega centese, riguardanti i temi caldi di infrastrutture e mobilità, al centro del dibattito politico e pubblico del territorio. "Appare evidente - cominciano - come l'unità d'intenti richiesta dal sindaco sul tema non sia stata accolta dalla Lega per ragioni politiche.
Prima di Accorsi soltanto progetti incompiuti. I problemi esistono, ma si cercano le soluzioni.
