Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) oggi, 14 gennaio 2026, si aggira intorno ai 35,48 euro/MWh. Questa cifra rappresenta il valore attuale del gas naturale nel mercato all’ingrosso e consente di monitorare le tendenze e le variazioni del settore. Conoscere l’andamento del PSV è importante per operatori e consumatori che desiderano valutare le dinamiche di prezzo del gas.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 14 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 35,48 euroMWh. Convertendo questo valore in euroSmc (utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 0,0946 Smc), il prezzo corrisponde a circa 3,36 euroSmc. Analisi della tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo rispetto ai valori registrati nelle settimane precedenti. Dopo aver toccato minimi intorno ai 29-30 euroMWh (circa 2,74-2,84 euroSmc) tra fine dicembre e inizio gennaio, il prezzo ha iniziato una risalita, stabilizzandosi sopra i 35 euroMWh (oltre 3,30 euroSmc) nelle ultime due giornate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 7 gennaio 2026; Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026; Carta.Il Governo intervenga senza indugi. Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it

Sul mercato italiano il prezzo del gas fossile è più alto del 25% rispetto al riferimento europeo - Nonostante la sovrabbondanza di infrastrutture gas che attraversano il Belpaese, storicamente sull’Italia grava un abbondante differenziale tra i prezzi del gas fossile che si formano sul Psv (il Punt ... greenreport.it

Bollette, gennaio più caro per il gas. Luce: ora il prezzo fisso è più vantaggioso del variabile - Confrontando le tariffe sul Portale offerte di Arera emergono aumenti generalizzati per il gas e sostanziale stabilità sull’elettricità, dove il prezzo ... repubblica.it

Con il prezzo fisso LuceGasEnergia blocchi oggi il costo dell’energia per 12 mesi e rendi la bolletta più chiara. Luce e Gas, con ZERO costi di attivazione, ZERO vincoli e preventivo gratuito con consulente dedicato. Passa nei Point LuceGasEnergia o scopri facebook

La libertà è una cosa che non ha prezzo. Ed oggi iniziamo la settimana con una bellissima notizia! Siamo in diretta su Rai1 e RaiPlay: bit.ly/f-ESempreMezzo… #ÈSempreMezzogiorno x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.