Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo varia quotidianamente e rappresenta un dato importante per monitorare i costi energetici domestici. Tenere sotto controllo questa cifra permette di pianificare meglio le spese e gestire in modo consapevole il consumo di energia. Qui troverai l’aggiornamento quotidiano del prezzo del gas, utile a chi desidera avere una panoramica precisa e tempestiva sulle tariffe attuali.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano aiuta a comprendere l’impatto dei consumi energetici sul bilancio familiare e a valutare eventuali cambi di fornitore o di abitudini di consumo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 14 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo all’ultimo valore disponibile, Ottobre 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026; Prezzo del gas in calo per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela; Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie. Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Ciao a tutti mi chiamo Sebastiano sono un lavoratore/studente sto cercando una stanza o monolocale lungo la metro A preferibilmente valuto zone anche lungo la metro B…prezzo max 650 euro facebook

Quanto costa oggi un metro cubo di gas Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.