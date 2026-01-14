Prezzi Federdistribuzione | Antitrust? Sorprende coincidenza con Marca ma siamo tranquilli

Federdistribuzione commenta con serenità il nuovo rilancio dell’Antitrust, avvenuto in concomitanza con l’apertura di Marca. La cooperativa si dice sorpresa dalla coincidenza, ma rassicura sulla propria tranquillità rispetto alle questioni sollevate. La posizione rimane serena, senza alimentare preoccupazioni eccessive, confermando il proprio impegno nel rispetto delle normative e nella trasparenza nei rapporti commerciali.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Siamo sorpresi del rilancio della informativa dell'Antitrust, di cui eravamo a conoscenza prima di Natale, proprio in concomitanza dell'apertura di Marca ma non è un tema che ci preoccupa più di tanto". E' quanto afferma all'Adnkronos il presidente di Federdistribuzione, Carlo Buttarelli, sull'avvio dell'indagine conoscitiva dell'Antitrust sul ruolo svolto dalla Gdo nell'ambito della filiera agroalimentare, in particolare sull'aumento dei prezzi che, da ottobre 2021 a ottobre 2025, hanno fatto registrare un incremento del 24.9%. "E' importante sottolineare che è un'indagine conoscitiva, - tiene a precisare Buttarelli, a margine della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm - è una fase di approfondimento alla quale noi risponderemo in modo assolutamente costruttivo.

