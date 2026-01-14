Prezzi degli alimenti +24,9% | indaga l’Antitrust

L’Antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva per analizzare l’impatto della grande distribuzione organizzata sui prezzi degli alimenti, che nel periodo recente sono aumentati del 24,9%. L’obiettivo è comprendere eventuali pratiche commerciali e dinamiche di mercato che possano influire sui costi sostenuti dai consumatori, contribuendo a garantire trasparenza e correttezza nel settore alimentare.

