Prezzi degli alimenti +24,9% | indaga l’Antitrust

L’Antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva per analizzare l’impatto della grande distribuzione organizzata sui prezzi degli alimenti, che nel periodo recente sono aumentati del 24,9%. L’obiettivo è comprendere eventuali pratiche commerciali e dinamiche di mercato che possano influire sui costi sostenuti dai consumatori, contribuendo a garantire trasparenza e correttezza nel settore alimentare.

