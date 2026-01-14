Prezzi alimentari alle stelle +24,9% in 4 anni | scatta l' indagine sui supermercati

Negli ultimi quattro anni, i prezzi alimentari sono aumentati del 24,9%, rendendo più difficile per molte famiglie mantenere un equilibrio nel budget. Per analizzare questa situazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione organizzata, con l’obiettivo di comprendere meglio i fattori che contribuiscono a questa crescita dei costi e le eventuali responsabilità del settore.

