Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 15 Gennaio 2026

Previsioni meteo Roma e Lazio – Giovedì 15 gennaio 2026 Per giovedì 15 gennaio 2026, a Roma si prevede un aumento delle nuvole con temperature fredde. Possibili piogge deboli si verificano nel corso della giornata, contribuendo a un clima tipicamente invernale. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo nuvoloso e da una certa variabilità atmosferica, in linea con l’andamento stagionale nella regione.

Roma: nubi in aumento, clima freddo e possibili piogge deboli. La giornata di giovedì 15 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità, con un clima tipicamente invernale. Nel corso della giornata non si escludono deboli precipitazioni intermittenti, più probabili tra il pomeriggio e la sera. Le temperature resteranno su valori contenuti, con un freddo più avvertibile nelle prime ore del mattino.?? Temperature. Minime: tra 5 e 7°C. Massime: comprese tra 11 e 13°C.? Venti. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, in rinforzo nel pomeriggio. Sensazione termica leggermente più bassa per effetto del vento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 15 Gennaio 2026 Leggi anche: Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 1° Gennaio 2026 Leggi anche: Previsioni meteo Roma e Lazio – Giovedì 8 gennaio 2026: piogge, vento e neve sui rilievi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto la pioggia e temperature in calo; Freddo a Roma, temperature sotto lo zero e neve ai Castelli. Le previsioni meteo: «Il Paese come un freezer»; Meteo a Roma, che tempo farà sabato e domenica? Le previsioni; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 12 Gennaio 2026. Roma si sveglia al gelo, nel Lazio fino a -4 gradi: previsioni del meteo 12 gennaio - 4 gradi nel Lazio sono le previsioni del meteo per oggi, lunedì 12 gennaio 2026 ... fanpage.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Mercoledì 14 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per mercoledì 14 gennaio 2026: cielo variabile, tempo stabile, freddo al mattino e schiarite nel pomeriggio. romadailynews.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 12 Gennaio 2026 - Meteo Roma e Lazio per lunedì 12 gennaio 2026: tempo stabile, cielo poco nuvoloso, freddo al mattino e schiarite nel pomeriggio. romadailynews.it

Il clima in Italia si fa sempre più mite: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/4e5ad8vh facebook

Previsioni Meteo, scenario di pre-allarme per il Mega-Ciclone della prossima settimana: forte maltempo e tantissima NEVE per il mix tra freddo da est e tempeste da ovest x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.